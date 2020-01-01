مستشار بأكاديمية ناصر: مناورة "حسم 2020" رسالة ردع

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن المناورات العسكرية التي تجريها مصر هي من أرقى أنواع التدريب من حيث الحجم والإمكانيات.





وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مناورة "حسم 2020" وغيرها من المناورات المصرية شكل من أشكال التنويع القتالي للقوات للتدريب العملي على مواجهة أي عدائيات.





وأضاف أن الهدف من التدريب أن نكون جاهزين لمواجهة أي شيء، معتبرًا أن مناورة 2020 هي استكمالا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، حيث أن الرئيس وجه رسالة ردع طمأنت كل المصريين، مؤكدًا أن أي مناورة تقوم بها مصر تقدم رسالة ردع للعدائيات وطمأنة للشعب المصري.





وشهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وجاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.





وشملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية، وتنفيذ رماية لإستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية.





بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره.





وتحت ستر نيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة، في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة.





كما قامت عدد من طائرات الهليكوبتر، بإبرار عناصر من قوات المظلات للقيام بمهمة احتلال خط حيوي في العمق وتأمينه لحين وصول القوة الرئيسية.





وناقش القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة والحادة في أثنـاء سير أعمال القتال وأسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة.





وفي نهاية المناورة، نقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في المهام كافة، التي توكل إليهم.





وأشاد القائد العام بالآداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، كما أوصاهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.



