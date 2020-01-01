جدل كبير بعد ركض لايلز مسافة خاطئة في سباق 200 م

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

شهدت محاولة طموحة لإقامة سباق 200 متر، بين عدائين في ملاعب مختلفة العديد من المشاكل، إذ ركض نواه لايلز بطل العالم مسافة أقل.

 

وأكمل لايلز، الذي شارك من فلوريدا، السباق محققا 18.90 ثانية وهو أفضل من الزمن العالمي لأوسين بولت البالغ 19.19 ثانية والرقم الشخصي للعداء الأمريكي البالغ 19.50 ثانية.

 

لكن بعد حالة من الحيرة، ظهر أن العداء الأمريكي انطلق من مكان خطأ. وقال التليفزيون السويسري، إن لايلز ركض مسافة 185 مترا فقط.

 

وفاز الفرنسي كريستوف لوماتر، الذي شارك من زوريخ، بالسباق في زمن 19.80 ثانية، فيما جاء الهولندي تشوراندي مارتينا في المركز الثاني بعدما شارك من بلاده.

 

ويأتي لقاء زوريخ في محاولة للتعويض عن توقف المنافسات الذي تسبب فيه فيروس كورونا، علمًا بأنه تم الاعتماد على تكنولوجيا متطورة، للسماح لعدائين تفصلهم آلاف الكيلومترات بالتنافس ضد بعضهم البعض.

 

وقال أندرياس هديجر مدير البطولة: "الظروف الاستثنائية بحاجة إلى أساليب استثنائية وهذا ما فعلناه. سنذهب إلى الرياضيين إذا لم يحضروا إلى زوريخ".

 

وتمت مزامنة لحظة انطلاق السباق، وعرض مشاركة العدائين الثلاثة في شاشات منفصلة، إذ ينافس كل منهم في مكان مختلف، وتسببت زوايا التصوير المختلفة في صعوبة معرفة المتصدر حتى ظهر خط النهاية.

 

وفي سباق آخر تفوقت أليسون فليكس بطلة العالم والأولمبياد عدة مرات، على شوني ميلر-ويبو البطلة الأولمبية لسباق 400 متر، وموجينجا كامبندجي، الحاصلة على برونزية في بطولة العالم، في سباق 150 مترا.

 

وشاركت فليكس من كاليفورنيا بينما كانت ميلر-ويبو في فلوريدا وكامبندجي في زوريخ، وقالت فليكس: "الأمر كان غريبا جدا وشعرت أنه مثل التدريب لكن دون حتى أي زميل".

 

ويشارك 30 رياضيا في البطولة التي تقام في سبعة ملاعب في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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