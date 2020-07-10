تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تنطلق فعاليات قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة فى مدينة نيون السويسرية وستذاع عبر قناة بي أن سبورتس الإخبارية .

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة وقد صعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي واتليتكو مدريد الإسباني واتالانتا الايطالي ولايبزيج الألماني لدور ربع نهائي .

 

بينما يتبقي 4 مباريات من دور ال16 وهم مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبرشلونة ضد نابولي ويوفنتوس ضد ليون وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس القادم.

 

وستقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.

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