اليوم.. ضعف وقطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة حتى غدًا السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن منطقتي الروضة والمنيل بالكامل، وضعفها عن منطقة القصر العيني، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت المقبل.





وذلك للقيام بإعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم وكذلك 400 مم المغذيان لمنطقة الروضة.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.