مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

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حل الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، ضيفا على برنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، حيث تناول بالتحليل، أهم الموضوعات والملفات المطروحة على الساحة المحلية والدولية.



لأول مرة.. خطة للإصلاح

وقال "ثابت، إنه لأول مرة منذ أيام الرئيس الراحل السادات يكون هناك خطة لإصلاح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أي شيء بدون خطة لن يؤدي إلى ما يتمناه المواطن، مشددا على أنه لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي لكانت جائحة كورونا كارثة على مصر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لجائحة كورونا، وأنفق أكثر من 80% منها.



السيسي يفعل الصواب

وأكد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين الحاليين يضحون بشعبيتهم من أجل الإصلاح، معقبا: "الرئيس السيسي يفعل الصح دائمًا بغض النظر عن الرضا وعدم الرضا"، لافتًا إلى أن الإصلاح المصري في مرحلة التعافي.



جائحة كورونا

وعن جائحة "كورونا"، قال "ثابت" إنها ذات تأثير عالمي، ولكن مصر استطاعت التعامل مع الجائحة بشكل جيد، لافتا إلى أن هناك انخفاض في معدلات وفيات فيروس كورونا، معلقًا: "أهم حاجة بالنسبة لي معدلات الوفيات، والجائحة في طريقها للانحسار".



كنز مخالفات البناء

أما في ملف مخالفات البناء، فأكد أن ملف مخالفات البناء هام جدًا، متابعًا: "لدينا كنز يسمى مصالحات البناء المخالف، إذا تم التعامل مع مخالفات البناء من الدولة"، مشيرا إلى أن عودة قوة الدولة وردع الدولة لكل المخالفين أمر هام جدًا في التعامل مع هذا الملف.



وطالب الحكومة بمراجعة ملف المبالغ التي يتم تحصيلها في حالة التصالح مع المخالفات، متابعًا: "التعامل مع المخالفات خطوة رائعة، تأخرت لحين عودة قوة الدولة في تطبيق الخطوة"، معلقًا: "قوة الدولة عادت بشكل رائع، مفيش هزار بجد".



أدوار مجلس الشيوخ

وتحدث عن مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه كان موجود بصورة أخرى قديمًا وهو "مجلس الشورى"، معلقًا: "لم نبتكر العجلة في استحداث هذه الغرفة"، ومن المقرر أن يكون له عدة أدوار؛ منها سيوسع مظلة التنسيق بشكل كبير، كما أنه سيكون له دور بشكل محدد وذلك سيؤدي إلى منع التضارب بينه وبين مجلس النواب، ويعطي فرصة لعملية التأني في القوانين.



وأوضح أن مجلس الشيوخ ليس له دور رقابي على الحكومة، ولكن له دور محدد، وله دور إبداعي، مشيرًا إلى أن القانون يوضح معظم التخوفات الخاصة بتأخير القوانين أو التضارب، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة كبيرة للمؤسسات المصرية.



مصر تعيش وسط حمم بركانية

وعلق رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، على الأزمة الليبية، قائلًا إن مصر تعيش وحولها حمم بركانية متفجرة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية استعادت قوتها، وعادت إلى ما كانت عليه في أفضل فتراتها، موجها التحية للإدارة المصرية على تعاملاتها الخارجية، متابعًا: "يجري استدراجنا في عدة جهات مثل إثيوبيا، ولكن مصر تتعامل بهدوء وبشرف في زمن عز فيه الشرف، ولكن مع المحافظة على مقدراتها".



وأضاف أن الملف الليبي به عبث كبير في الأمن القومي المصري، والأوروبي أيضًا، حيث أن تركيا تعبث في ليبيا، كي تكون تركيا عبارة عن شوكة في الظهر للضغط على مصر وأوروبا.



أخطر ملف تواجهه مصر

ولفت إلى إن ليبيا ثاني أكبر دولة لديها احتياطي نفط، منوهًا بأن الملف الليبي أخطر من ملف سد النهضة؛ لأن الملف الليبي يرتبط بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الملف الليبي هو الأكثر سخونة، والدولة تتعامل معه.



ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "مش كل حاجة الدولة المصرية بتعملها بتتقال على الهواء"، مؤكدًا أن الملف الليبي خط أحمر، وفي حال تخطي الخط الأحمر يسمح للدولة المصرية بالدخول للأراضي الليبية للدفاع عن أمنها القومي، متابعًا: "ندعم كل ما هو ليبي ليبي ضد الميليشيات الإرهابية والتدخلات التركية".