وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حرص وائل جمعة، نجم  الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على التعليق بشأن احتفالية الزمالك بشأن لقب "نادي القرن الحقيقي" التي يقيمها مرتضى منصور، رئيس الأبيض، في مقر القلعة البيضاء الليلة.

 

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أسياد أفريقيا هو حالنا.. وغيرنا عايش في الأوهام".

 

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد دعا أعضاء النادي، بلقب "بطل القرن الحقيقي"، داخل القلعة البيضاء، مساء أمس الخميس.

 

يذكر أن النادي الأهلي توج رسميا بلقب فريق القرن في إفريقيا من قبل الكاف، في عام 2000، بعد النظام الذي وضعه الاتحاد الإفريقي عام 1994 لاختيار نادي القرن.

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منذ نصف ساعة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 15 ساعة

وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

منذ ساعة و 7 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ يوم

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

08:02 ص

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى