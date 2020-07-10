وائل جمعة يسخر من احتفالية الزمالك بنادي القرن

حرص وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على التعليق بشأن احتفالية الزمالك بشأن لقب "نادي القرن الحقيقي" التي يقيمها مرتضى منصور، رئيس الأبيض، في مقر القلعة البيضاء الليلة.

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أسياد أفريقيا هو حالنا.. وغيرنا عايش في الأوهام".

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد دعا أعضاء النادي، بلقب "بطل القرن الحقيقي"، داخل القلعة البيضاء، مساء أمس الخميس.

يذكر أن النادي الأهلي توج رسميا بلقب فريق القرن في إفريقيا من قبل الكاف، في عام 2000، بعد النظام الذي وضعه الاتحاد الإفريقي عام 1994 لاختيار نادي القرن.