أحمد سليمان: هذا سر تعيين حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، إن السوشيال ميديا وراء اختيار حسام البدري، مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأكد أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان هناك انقسام بين الإعلام والسوشيال ميديا وأعضاء اتحاد الكرة حول اختيار المدير الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "الدليل على كلامي أن اتحاد الكرة اتصلوا بإيهاب جلال وطلبوه من المصىري ولكن السوشيال ميديا تسببت في التراجع عن ذلك القرار واختيار حسام البدري".

وتابع: "الدليل على كلامي أن حسام البدري انتقدوه من اول مباراة دون الانتظار عليه واعطاؤه الفرصة".

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