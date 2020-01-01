ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وألافيس

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين ريال مدريد، ونظيره ديبورتيفو ألافيس القادمة، غدا الجمعة الموافق 10 يوليو، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.





وستُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.





ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، أحرزه سيرخيو راموس، على ملعب سان ماميس، في إطار الجولة الماضية من الليجا.





ويحتل الميرنجي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المرتبة السادسة عشر، برصيد 35 نقطة.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد ألافيس:-





1- ريال مدريد: 77 نقطة





2- برشلونة: 76 نقطة





3- أتلتيكو مدريد: 63 نقطة





4- إشبيلية: 60 نقطة





5- فياريال: 57 نقطة





6- خيتافي: 53 نقطة





7- ريال سوسيداد: 51 نقطة





8- فالنسيا: 50 نقطة





9- أتلتيك بلباو: 48 نقطة





10- غرناطة: 47 نقطة





11- أوساسونا 45 نقطة





12- ليفانتي: 43 نقطة





13- ريال بيتيس: 41 نقطة





14- بلد الوليد: 39 نقطة





15- إيبار: 36 نقطة





16- سيلتا فيجو: 36 نقطة





17- ألافيس: 35 نقطة





18- ريال مايوركا: 32 نقطة





19- ليجانيس: 29 نقطة



