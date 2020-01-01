موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على أستون فيلا

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-





ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع.





موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة :-





وسوف يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق ساوثهامبتون يوم الاثنين 13 يوليو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون :-



