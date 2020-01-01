"World music awards" تحتفل بمرور 20 عاما على ألبوم "تملي معاك" لعمرو دياب

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حرصت World music awards أن تشارك الهضبة عمرو دياب بالاحتفال بمرور 20 عام منذ طرحه ألبومه الذي يحمل اسم "تملي معاك".



وقد شاركت World music award منشور جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "اليوم عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عامًا على "تملى معاك".. أحد أكثر الألبومات العربية شعبية ونجاحًا فى كل العصور".



وتوالت العديد من التعليقات منها تعليق أحدهما قائلاً: "ألف مبروك يا نجم مصر".



يذكر أن الفنان عمرو دياب مؤخرًا قام بإجراء تحليل فيروس كورونا وأثبتت التحاليل أنها سلبيه وأنه بخير، وذلك بعد إعلان الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا ونقلها الى المستشفى حيث أنها كانت تشارك مع زوجته الفنانة دينا الشربيني بموسم رمضان في مسلسل ''لعبة النسيان''.