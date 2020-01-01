بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

تعرض الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية إلى عطل مفاجئ أدى إلى توقفه عن العمل بسبب الضغط الكبير عليه من محاولة الدخول لمعرفة شروط تسجيل العلامة التجارية.





يأتي ذلك، بعد ساعة واحدة من إعلان نادي الزمالك حصوله على العلامة التجارية باسم "نادي القرن الحقيقي".





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استحداث خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.





وأضاف " عشماوي "، أنه تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية، حيث تم إيفاد عدد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة في ورش العمل التي عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذى عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.



