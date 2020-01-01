شيكابالا يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن نادي القرن الحقيقي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شارك  محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، مع جماهير القلعة البيضاء في احتفالية لقب نادي القرن الحقيقي، والتي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن اعتماده ليوم 9 من شهر يوليو.


وكتب شيكابالا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: النادي الأكثر تتويجا في القرن العشرين،مرفقا معها صورة لنجوم الزمالك السابقين يتقدمهم محمد صبري وإسماعيل يوسف ونادر السيد.

واحتفل مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء النادي بذكرى  نادي القرن من مقر النادي. 

وقررت الادارة البيضاء تشكيل لجنة تحاول الانتهاء من جمع كافة المستندات الخاصة بالقضية لتصعيدها إلى الاتحاد الإفريقي ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطابة باسترداد لقب نادي القرن الإفريقي والذي كان توج به النادي الأهلي عام 2001.

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