شيكابالا يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن نادي القرن الحقيقي

شارك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، مع جماهير القلعة البيضاء في احتفالية لقب نادي القرن الحقيقي، والتي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن اعتماده ليوم 9 من شهر يوليو.









وكتب شيكابالا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: النادي الأكثر تتويجا في القرن العشرين،مرفقا معها صورة لنجوم الزمالك السابقين يتقدمهم محمد صبري وإسماعيل يوسف ونادر السيد.





واحتفل مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء النادي بذكرى نادي القرن من مقر النادي.



