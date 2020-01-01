مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي بشأن لقب نادي القرن.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن المفاجأة التي كان ينتظر كل جماهير الزمالك معرفتها اليوم الخميس ٩ يوليو مثلما أعلن.





وكان مرتضى منصور قد أكد منذ عدة أيام أنه سيكشف عن مفاجأة سارة ينتظرها كل جماهير نادي الزمالك اليوم عبر قناة النادي الرسمية.





وأكد رئيس القلعة الحمراء على قيامه بتسجيل نادي الزمالك كنادي القرن الإفريقي مظهرا العقد الذي استخدمه في توثيق النادي كعلامة تجارية.





وطالب مرتضى منصور إدارة النادي الأهلي بإزالة أي لافتة أو أي شيء يشير إلى أنه نادي القرن لأن ذلك ليس من حق الأحمر ولا مسجل بشكل قانوني.





كما أظهر مرتضى منصور غضبه من شركة إعلام المصريين لرفضهم إذاعة الفيديو الخاص بهذه المفاجأة مؤكدا أن القناة ملك للنادي وهم يقوموا بإدارتها فقط ليس أكثر.





ووجه منصور رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك قائلا :"أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بناديه، نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".