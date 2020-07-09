المخرجة مريم عن والداها النجم الراحل عزت أبو عوف: "دعمني ومنحني ثقته" (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

قالت المخرجة مريم أبو عوف، إن والدها الراحل النجم عزت أبو عوف، كان يدعمها كثيرًا، ولم يكن يتمني لها حياة عادية منتهاها الزواج وأن تكون ربه منزل.

وأضافت مريم خلال حوارها مع الإعلامية إنچي علي، في برنامج "أسرار النجوم" أنها عندما أخبرت والدها برغبتها بدراسة السينما، فرح بشدة بعكس والداتها تخوفت من دراستها للسينما خارج مصر والسفر بمفردها.

وتابعت مريم أن والدها دعمها وبالفعل سافرت للخارج، مشيرة إلى أنه كان دائماً يمازحها ويخبرها بأن أفلامها أفلام مثقفين ولا يراها أحد.

وأوضحت أنها كانت تغني مع عماتها خلال مرحلة الطفولة مؤكدة أنهم يعتبرونها الأخت الخامسة لهن، خاصة بأن فارق السن بين عزت أبو عوف وشقيقاته كبير. 

وأضافت قائلة إن والدها كان حريصا علي عمله ولا يستطيع التوقف عنه لحبه الشديد للفن.

وأنهت مريم حديثها بأنها رأت والدتها في الشخصية التي قدمتها هالة صدقي في مسلسل "ليه لأ" ، عندما كانت تقول جمله عايزة التلطيش.


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