وحيد حامد: يوسف الشريف ينشر فكرا متشددا.. ويؤكد: "اللي مش عايز يشتغل مهنة التمثيل يسيبها"





عبر الكاتب وحيد حامد، عن رفضه تصريحات الفنان يوسف الشريف، حول اشتراطه عدم تمثيل الأدوار الساخنة، مؤكدًا أنه ليس من حق الفنان أن يملي مثل هذه الاشتراطات.





وقال "حامد" خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، "اللى مش عايز يشتغل المهنة دي يسيبها".





ولفت وحيد حامد، إلى أن الفيصل في مسألة الأدوار التمثيلية المؤلف والمخرج ولا يجب على الممثل فرض إرادته.





وأكد الكاتب الكبير من جانبه أن يوسف الشريف، بتصريحاته الأخيرة ينشر فكرًا متشددًا.



