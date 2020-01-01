عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة سيعلن عنها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مفاجأة منصور عباراة عن تسجيل لقب نادي القرن لصالح نادي الزمالك في الجهات المعنية والحكومية، في إشارة إلى مقضاة اي شخص او جهة يستخدم اللقب في المستقبل.

في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري .

وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي.

وتشهد الجميعة العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

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