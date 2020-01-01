عاجل| لـ"الفجر الفني".. تعليق صارم لأشرف زكي على إعلان دينا مراجيح مشاركتها في عمل فني جديد





علق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، على إمضاء فتاة التيك توك دينا مراجيح بالمشاركة في الأعمال الفنية، قائلًا إنه قام بتحذير المخرج إبرام نشأت من التعامل مع دينا مراجيح في فيلمه الجديد.وأضاف الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن نقابة المهن التمثيلية تقوم بدراسة التعامل مع دينا مراجيح من قبل الفنانين المنتمين إلى النقابة.وذكر الدكتور أشرف زكي أنه سيتحدث مع جميع شركات الإنتاج لعدم التعامل مع دينا مراجيح وفتيات التيك توك وستتخذ النقابة إجراءات خلال الأيام المقبلة في سبيل ذلك.وشاركت دينا مراجيح في مسلسل "ليه لأ" مع أمينة خليل وظهرت فيه "مراجيح" بالرغم من عدم انتمائها إلى النقابة وعدم انتمائها إلى الموهوبين.