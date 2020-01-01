أحمد سليمان: الزمالك نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا،  على قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.


وأكد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجوهري - الله يرحمه - قال الزمالك بطل أبطال إفريقيا".

وتابع: "الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية".

وأشار: "الزمالك لو قدم مستندات محترمة سيفوز الزمالك بلقب نادي القرن، وندرس تشكيل لجنة لاستعادة اللقب والحصول عليه".

ويقيم مجلس إدارة نادي الزمالك،  احتفالات لاثبات احقيته بنادي القرن الإفريقي حاليا بمقر النادي.

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