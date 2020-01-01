أحمد سليمان: الزمالك نادي القرن









علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا، على قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك.









وأكد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجوهري - الله يرحمه - قال الزمالك بطل أبطال إفريقيا".





وتابع: "الأهلي حصل على بطولات عديدة ولكن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية".





وأشار: "الزمالك لو قدم مستندات محترمة سيفوز الزمالك بلقب نادي القرن، وندرس تشكيل لجنة لاستعادة اللقب والحصول عليه".



