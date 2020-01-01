بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظاهرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 10 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

تحسن في الأحوال الجوية
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد الخميس والجمعة تحسن في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، ومن المتوقع تراجع درجة الحرارة درجتين عن الأربعاء مما يعطي إحساس بتحسن طفيف في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة لـ 33-34 درجة على القاهرة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مشيرًا إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتلاشى فور سطوع الشمس.

وأوضح أنه اعتبارًا من السبت المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بنحو درجتين لتصل لـ 35- 36 درجة على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 80% أحيانًا.
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظاهرة
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظاهرة

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