موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج والقنوات الناقلة

يستضيف غدا السبت نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادى بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



