الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور ، وأعضاء النادي، إحتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء اليوم الخميس.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.

يذكر أن  أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.

وحصد النادي الأهلي على الجائزة مطلع القرن الحالي بعد حصده لأكبر عدد من النقاط في الألفية الماضية. 

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