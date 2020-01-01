مورينيو يُهاجم التحكيم بطريقة غير مباشرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:59 م
مورينيو
مورينيو
هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، التحكيم بشكل غير مباشر، وذلك عقب تعادل فريقه السلبي ضد بورنموث، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وقال  مورينيو إن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لمهاجم الفريق هاري كين أمام بورنموث، كان لها تأثير واضح على نتيجة المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة: "اللحظة الأكثر أهمية في المباراة (عدم احتساب ضربة جزاء لهاري كين)، ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك، الجميع يعلم أنها ضربة جزاء وعندما أقول الجميع فأنا أعنى ذلك".

وأضاف: "أداء فريقي لم يكن جيدا بشكل كاف، لكن بورنموث فاجأني بالأسلوب الذي لعب به في المباراة".

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مورينيو توتنهام بورنموث التحكيم

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 3 ساعات

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ 9 دقائق

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ ساعتين

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب تشيلسي يفتح النار على حكام الدوري الإنجليزي

الخليفي يسخر من التحكيم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية

ماذا قدم جوزيه مورينيو في مباراته الأولى مع توتنهام

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث اليوم السبت 30/11/2019 في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام الرسمية أمام بورنموث .. مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر رابط مجاني Bein Sport

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى