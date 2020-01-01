مورينيو يُهاجم التحكيم بطريقة غير مباشرة

هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، التحكيم بشكل غير مباشر، وذلك عقب تعادل فريقه السلبي ضد بورنموث، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.





وقال مورينيو إن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لمهاجم الفريق هاري كين أمام بورنموث، كان لها تأثير واضح على نتيجة المباراة.





وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة: "اللحظة الأكثر أهمية في المباراة (عدم احتساب ضربة جزاء لهاري كين)، ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك، الجميع يعلم أنها ضربة جزاء وعندما أقول الجميع فأنا أعنى ذلك".





وأضاف: "أداء فريقي لم يكن جيدا بشكل كاف، لكن بورنموث فاجأني بالأسلوب الذي لعب به في المباراة".





ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.



