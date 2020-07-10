شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:51 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي بات قريب جدًا من التوقيع مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي حاليا على وشك الانتهاء من صفقتين أحداهما سوبر، حدد المراكز التي تحتاج للتدعيم ويتبقى فقط التوقيع".

وتابع:" المبلغ الذي دفعه الأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر لا يستحق كل هذا الهجوم، 25 مليون جنيه في ظل سعر السوق الحالية عادي جدا، ولكن البعض لديه رغبة شديدة في توجيه نيران الغضب ضد إدارة الأهلي بسبب أو بدون سبب".

وعن مكان إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنهائي قال شوبير: " أتوقع أنه لن يمر أكثر من 48 ساعة وسوف يعلن الكاف عن مكان لقاءات المربع الذهبي".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة طاهر شوبير الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ 36 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ 35 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ ثلث ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعتين

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ 12 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعة و نصف

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ 34 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جاريدو: الوداد كريال مدريد وبرشلونة.. وألوم نفسي على تدريب النجم الساحلي

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أزمة في الوداد ترجح كفة الأهلي قبل مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا

الكاف: حددنا موعد مبدئي لاستكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

جاريدو يدرس رحيل نجم الوداد المغربي

رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

11:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى