عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:27 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
تراجع النادي الزمالك عن استخدام شعار "نادي القرن الحقيقي" خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تهديد النادي الأهلي بالتصعيد للقضاء، لما وصفه بإختراق الحقوق الملكية للنادي بخصوص هذا اللقب الذي حصل عليه من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل 20 عامًا.

واستبدل الزمالك لقب "نادي القرن"، بشعار الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين، حيث حصد الفريق الأبيض 9 بطولات إفريقيا بالقرن الماضي، متفوقا على غريمه التقليدي الأهلي الذي حصل عليه 7 ألقاب فقط.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، تغريدة عبر موقع "تويتر": "الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في إفريقيا، خلال القرن العشرين بـ9 بطولات".

وكان النادي الأهلي قد أرسل انذارًا رسميًا للنادي الزمالك يُهدده بالتصعيد للقضاء بسبب اختراق الحقوق الملكية للنادي بخصوص لقب وشعار نادي القرن، وطلب ايقاف هذه التجاوزات، وبالفعل تخلي الزمالك عن شعار "نادي القرن" واستبدله بشعار الأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة رباعية من أعضاء مجلس الإدارة لتجهيز ملف كامل لتقديمه للإتحاد الدولي، والمحكمة الرياضية للتأكيد على أحقية النادي بلقب نادي القرن.

كما رئيس الزمالك وضع لافتات ضخمة على أسوار النادي تحمل عبارة: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والبطولات".

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