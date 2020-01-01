متحدث الري يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:39 ص
محمد السباعي
محمد السباعي
أمنية فوزي
قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة، متابعًا: "نرجو أن تكون هناك نتائج إيجابية في المفاوضات يوم 12 يوليو".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم رفع تقرير نهائي يوم 13 يوليو عن كل ما تم في المفوضات إلى جنوب إفريقيا باعتبارها رئيسًا للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن الوفدان الفني والقانوني بذلا جهودًا كبيرة جدًا في المفاوضات، مضيفا: نتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن مصر والسودان لم يتطلعا على الدراسات الخاصة بأمان السد.

كان الخرطوم، قد الجمعة الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

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