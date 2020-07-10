مستشار التنمية المحلية الأسبق: محافظ الإسكندرية عام 2004 سمح بمخالفات البناء

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قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن محافظ الإسكندرية يوجد بها أكثر من 300 ألف مخالفة بناء وأكثر من 500 ألف قرار إزالة أصدرهم 6 محافظين متتابعين، مضيفًا أحد المحافظين السابقين كان يسمح بذلك وكان هذا المحافظ عام 2004 و2005 وجاء بعده مباشرة اللواء عادل لبيب.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن الدولة جادة في تنفيذ قرارتها، والقانون يجب أن يسري على جميع المخالفين، مضيفًا: "إذا شعر المواطن أن القانون يطبق على الجميع سيحترمه".



مجلس الوزراء: 25% من أموال تصالح مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحًا أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية في المنطقة، مضيفًا أن 25% من أموال قيمة التصالح فى مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.









وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.







ترصد " الفجر " في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء:



١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.



٢- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه.



٣- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.



٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي.



٥- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية.



٦- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب.



٧- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.



٨- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات.



٩- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية.



١٠- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل بـ50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع.



