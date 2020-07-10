تمدد حالة الطوارئ في المغرب لمدة شهر آخر

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر

أعلنت سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنه تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر، ابتداءً من اليوم وإلى غاية 10 أغسطس القادم، جراء استمرار انتشار جائحة كورونا في البلاد.

 

وأوضح سعيد أمزازي، في تصريح صحفي أن الحكومة المغربية صادقت اليوم على مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية في هذا الصدد، والذي ينص على أن التمديد يشمل كافة أنحاء البلاد للاستمرار في تدابير مواجهة انتشار الجائحة، وضمان نجاعة هذه التدابير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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