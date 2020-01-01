المستشار الطبي لمجلس الوزراء: فخورون بأمانة سائق "التوكتوك" بالدقهلية
الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:50 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة فخور بالعمل الذى قام به سائق "التوك توك"، الأمين، لافتًا إلى أنه قدم إلى مقر المجلس ، وقام الدكتور أحمد حنفي باصطحابه إلى مستشفى الحلمية العسكري، وتم فحص قدميه التي تعرضت لحروق شديدة قبل ذلك.
وأضاف "المصري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق الأمين الآن محجوز في جناح الحروق بمستشفى الحلمية العسكري، وتم عمل التحاليل الطبية والكشف الطبي اللازم له من أجل بدأ رحلة العلاج، متابعا: "رئيس الوزراء وجه بمتابعة الحالة الطبية للسائق الأمين".
من جانبه وجه محمد صبري عبدالعزيز، سائق التوك توك، الأمين، خلال اتصال هاتفي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه وعلاجه على نفقة المجلس، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه أمس الخميس.
وتابع السائق الأمين: "أشكر رئيس الوزراء وكل شخص وقف جنبي".
حكاية سائق "توك توك" في المنصورة أعاد حقيبة مجوهرات لصاحبها
سلم سائق توك توك من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا حقيبة مجوهرات لصاحبها عثر عليها داخل توك توك يستقله، برغم ظروفه المرضية والظروف القاسية التي يعيشها.
ترجع بداية الواقعة لعثور المواطن محمد صبري من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، يعمل سائق توك توك على حقيبة مجوهرات ولم يكن يعرف صاحبها.
وقام سائق التوك توك بالبحث عن صاحبها وتسليمها له ويدعى حمدي فتوح صاحب محل مجوهرات من نفس القرية وكافأه على أمانته، خاصة أنه يعانى من ظروف مرضية بقدمه المصابة التي تحتاج لمبلغ كبير من المال لعلاجها.
وعلى صعيد آخر ألقت سيدة بنفسها من الدور الرابع بأحد مناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في محاولة للانتحار.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى رحاب.ج م ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع للتخلص من حياتها.
وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار.
انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا