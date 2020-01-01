المستشار الطبي لمجلس الوزراء: فخورون بأمانة سائق "التوكتوك" بالدقهلية

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة فخور بالعمل الذى قام به سائق "التوك توك"، الأمين، لافتًا إلى أنه قدم إلى مقر المجلس ، وقام الدكتور أحمد حنفي باصطحابه إلى مستشفى الحلمية العسكري، وتم فحص قدميه التي تعرضت لحروق شديدة قبل ذلك.





وأضاف "المصري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق الأمين الآن محجوز في جناح الحروق بمستشفى الحلمية العسكري، وتم عمل التحاليل الطبية والكشف الطبي اللازم له من أجل بدأ رحلة العلاج، متابعا: "رئيس الوزراء وجه بمتابعة الحالة الطبية للسائق الأمين".

من جانبه وجه محمد صبري عبدالعزيز، سائق التوك توك، الأمين، خلال اتصال هاتفي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه وعلاجه على نفقة المجلس، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه أمس الخميس.

وتابع السائق الأمين: "أشكر رئيس الوزراء وكل شخص وقف جنبي".

حكاية سائق "توك توك" في المنصورة أعاد حقيبة مجوهرات لصاحبها