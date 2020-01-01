الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي وضع بعض الشروط من أجل الموافقة على رحيل النيجيرى جونيور أجايى في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد أحد أعضاء جهاز كرة القدم في القلعة الحمراء أن هناك تمسك من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر باستمرار النجم النيجيري، ولكن إذا وصل عرض مناسب يليق بأجايي وإمكانياته الفنية وقدرة الأهلي على توفير بديل له فقد يكون هناك قرار بالموافقة على بيعه.





وقامت إدارة الأهلى بتحديد 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل أجايي عن صفوف الفريق، حيث يعتبر النجم النيجيري من العناصر التى يعتمد عليها فايلر بشكل أساسى سواء فى مركز رأس الحربة الصريح أو مركز الجناح الأيسر.









ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.



