أرجوكي متسبيش حقك.. سمية الخشاب تدعم الفتيات وتهتف ضد التحرش
وظهرت خلال فيديو قائله: "لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر".
وتابعت: "ارجوكي متسيبيش حقك انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه".
وأنهت حديثها قائله: "ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه، ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال".
يشار إلي الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.
وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.
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لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش و الاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر!! والتحرش والاعتداء اللفظي او الجسدي مرفوض تماما!!! ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه 💪🏼 ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه. ولأ يعني لأ🙅🏻♀️ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال ❤️ To all sexual assault/harassment victims, I fully support you! it's no shame!!! you have the right to say NO! and they HAVE TO obey!! we won't tolerate this anymore! no more sexual/verbal harassment! BE STRONG! YOU ARE THE BACKBONE OF LIFE! NO IS NO & NO MEANS NO!!!!!!!🙅🏻♀️ #SPEAKOUT & shoutout to this brave amazing girl @skhodirr ❤️❤️❤️❤️
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