أرجوكي متسبيش حقك.. سمية الخشاب تدعم الفتيات وتهتف ضد التحرش

نشرت النجمة سمية الخشاب،ـ بعض الكلمات التي تخاطب بها العالم لمحاربة التحرش، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت خلال فيديو قائله: "لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر".وتابعت: "ارجوكي متسيبيش حقك انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه".وأنهت حديثها قائله: "ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه، ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال".يشار إلي الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.