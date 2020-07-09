أرجوكي متسبيش حقك.. سمية الخشاب تدعم الفتيات وتهتف ضد التحرش

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت النجمة سمية الخشاب،ـ بعض الكلمات التي تخاطب بها العالم لمحاربة التحرش، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال فيديو قائله: "لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر".

وتابعت: "ارجوكي متسيبيش حقك انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه".

وأنهت حديثها قائله: "ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه، ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال".

يشار إلي الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.

وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.


View this post on Instagram

لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش و الاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر!! والتحرش والاعتداء اللفظي او الجسدي مرفوض تماما!!! ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه 💪🏼 ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه. ولأ يعني لأ🙅🏻‍♀️ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال ❤️ To all sexual assault/harassment victims, I fully support you! it's no shame!!! you have the right to say NO! and they HAVE TO obey!! we won't tolerate this anymore! no more sexual/verbal harassment! BE STRONG! YOU ARE THE BACKBONE OF LIFE! NO IS NO & NO MEANS NO!!!!!!!🙅🏻‍♀️ #SPEAKOUT & shoutout to this brave amazing girl @skhodirr ❤️❤️❤️❤️

A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيال تحرش أحمد بسام زكي بسام زكي أحمد بسام زكي

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ يوم

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

منذ نصف ساعة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ 33 دقيقة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صاحبة فيديو "تحرش التجمع": "متخوفة من الاعتداء بعد كشفي عن بعض المتحرشين"

سمية الخشاب آخر الحجاج من نجوم الفن (فيديو وصور)

رغم الانفصال.. الصور الرومانسية تجمع أحمد سعد وسمية الخشاب في "إنستجرام"

"أمنية عبد العال".. حكاية فتاة تُعلمّ الفتيات فنون الدفاع عن النفس لمجابهة التحرش

بمهرجان "بنت الجيران".. هكذا تغازل سمية الخشاب جمهورها عبر "إنستجرام" (فيديو)

بعد تصدره تريند جوجل.. هجوم الفنانين على الشاب المتحرش بـ 100 فتاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

10:01 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

09:00 م

الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى