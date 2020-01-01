وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة يتفقدان لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا

تفقد اليوم الخميس، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان الامتحانات بكلية القرآن الكريم بطنطا.





وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن جولته اليوم برفقة وكيل الأزهر تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للاطمئنان على سير لجان الامتحانات وانتظامها، إضافة إلى إطمئنانه على كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات في سبيل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات وسلامتهم.





وحرص الأمير خلال زيارته لكلية القرآن الكريم بطنطا على التأكد من وجود أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج منفصلة مما يسمح بدخول الطلاب وخروجهم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود الإشراف الطبي بجميع الكليات خلال مدة أداء الامتحانات.





وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات؛ حيث أكد الطلاب أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه، وكذلك وجود أستاذ المادة التي يمتحن الطلاب فيها؛ للرد على أي استفسار منهم. وكان في استقبال وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة، الدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والعميد محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري بطنطا.