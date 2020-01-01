وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة يتفقدان لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:58 م
الجولة
الجولة
محمود الجلاد
تفقد اليوم الخميس، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، لجان الامتحانات بكلية القرآن الكريم بطنطا.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن جولته اليوم برفقة وكيل الأزهر تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للاطمئنان على سير لجان الامتحانات وانتظامها، إضافة إلى إطمئنانه على كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات في سبيل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات وسلامتهم. 

وحرص الأمير خلال زيارته لكلية القرآن الكريم بطنطا على التأكد من وجود أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج منفصلة مما يسمح بدخول الطلاب وخروجهم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود الإشراف الطبي بجميع الكليات خلال مدة أداء الامتحانات. 

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات؛ حيث أكد الطلاب أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه، وكذلك وجود أستاذ المادة التي يمتحن الطلاب فيها؛ للرد على أي استفسار منهم.
وكان في استقبال وكيل الأزهر ونائب رئيس الجامعة، الدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والعميد محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري بطنطا. 

جدير بالذكر أن نائب رئيس الجامعة ووكيل الأزهر قد تفقدا صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي (مادة الاستاتيكا) بمعهد بنين قطور، ومعهد محمد رجب للبنين بقطور، ومعهد فتيات الزهراء، ومعهد توكل للبنين.

اقرأ أيضا...

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمحمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام حرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة لتحقيقها وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وهي مقاصد جاءت للمحافظة عليها جميع الشرائع السماوية، ومن عظمة الشريعة أنها ارتفعت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات، فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان، بل أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها.

وأضافت اللجنة أن الشرع الحنيف عظّم حرمة انتهاك الأعراض، وقبّح ذلك، ونفّر منه، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع في آخر عهده بالدنيا: {اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا} متفق عليه، كما أن الإسلام شرع كل ما من شأنه المحافظة على الأعراض، ونشر الطهارة والعفة في المجتمع، حيث حرّم مجرد النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية، فقال سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}، وذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى الحرام؛ لأن النظرة الحرام أولى خطوات الفاحشة؛ ولذلك جاء التعبير في القرآن بقوله -: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}، فكان التعبير بعدم قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بوابة الفجر امتحانات الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ نصف ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

منذ ساعة و نصف

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ أقل من ساعة

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يختتم جولته في طنطا بلقاء موسع مع طلاب كلية القرآن الكريم

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشفوي بكلية أصول الدين بطنطا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسى بقطاعى الدراسة ومدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات الإلكترونية للمكفوفين

عميد كلية الدراسات الإسلامية في دمياط يتفقد سير الامتحانات

قيادات الأزهر و الإفتاء يفتتحون مؤتمر المصلحة العامة بـ"شريعة وقانون طنطا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

10:01 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

09:00 م

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى