عبد الدايم: استئناف مسيرة التنوير يعكس قدرة الوطن على مواجهة التحديات

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
تابعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خطة الاستئناف التدريجى لعودة الانشطة والفعاليات لمختلف المواقع والمنشآت حيث زارت منفذ البيع الخاص بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل، كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون، والتابع لقطاع الانتاج الثقافة برئاسة الفنان خالد جلال. 

قالت عبد الدايم، إن استئناف مسيرة التنوير يعكس قدرة الوطن على مواجهة التحديات ، واشادت بالإقبال على منفذ بيع اصدارات المركز القومى للترجمة واوضحت دارسة استكمال منظومة منافذ بيع اصداراته بالمحافظات لايصالها لاكبر شريحة من الجمهور مع التوسع في عملية البيع من خلال شبكة الانترنت ، واكدت منح تخفيضات تصل إلى ٧٠%  على العناوين المعروضة.

كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون حيث تم ادراجه ضمن برنامج تشغيل المسارح المفتوحة التى قررت وزارة الثقافة استئناف النشاط من خلالها ويستضيف مجموعة من العروض المسرحية والفنية لكل من البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

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