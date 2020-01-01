وفاء الكيلاني تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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أطلت الإعلام​ية المصرية ​وفاء الكيلاني​، زوجة الممثل السوري ​تيم حسن​، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وبدت من خلالها بإطلالة أنثوية ساحرة.





واعتمدت فستانا كلاسيكياً قصيراً وضيقاً مكشوفا، وعلقت عليها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بإيموجي عبارة عن قلب باللون الأخضر، وكتبت "وفاء الكيلاني.. مصر".





وعلق الكثير من متابعيها متغزلين بجمالها وكنت أحد المتابعين قائلاً: "قمر من يومك، وعلق آخر بقلوب حمراء وعلامة إعجاب، وأعرب عن إعجابه بجمالها".

