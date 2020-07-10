الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوفد المصري بذلك جهدًا كبير خلال مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع الجاري بإجمالي 45 ساعة مفاوضات على المستوى القانوني والفني ورغم ذلك لم يتم تحقيق اي تقدم في الخلافات القانونية والفنية.





وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الخميس، أن استمرار أديس أبابا في تعنتها خلال المفاوضات يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي، مضيفًا أن المفاوضات برعاية جنوب أفريقيا ستشمل عقد جلسات مع المراقبين الدوليين بشكل منفرد لكل دولة.





وأشار إلى أن مصر تأمل أن يتم التوصل لتوافق في المفاوضات خلال اليومين المقبلين، خاصة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





استئناف مفاوضات سد النهضة

كان قد أعلنت الخرطوم، الأسبوع الماضي، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.





وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.





وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.



