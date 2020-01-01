مصطفى ثابت: الملف الليبي أخطر من "سد النهضة"

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:39 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، إن ليبيا ثاني أكبر دولة لديها احتياطي نفط، منوهًا بأن الملف الليبي أخطر من ملف سد النهضة؛ لأن الملف الليبي يرتبط بالأمن القومي المصري.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة الثانية، أن الملف الليبي هو الأكثر سخونة، والدولة تتعامل معه.

وجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "مش كل حاجة الدولة المصرية بتعملها بتتقال على الهواء"، مؤكدًا أن الملف الليبي خط أحمر، وفي حال تخطي الخط الأحمر يسمح للدولة المصرية بالدخول للأراضي الليبية للدفاع عن أمنها القومي، متابعًا: "ندعم كل ما هو ليبي ليبي ضد الميليشيات الإرهابية والتدخلات التركية".


وكان قد أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.

وأضاف "حفتر"، خلال كلمته، أمس الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.



وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.

وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.


وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.

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