مصطفى ثابت: مصر تعيش في حمم بركانية متفجرة.. ولكن تتعامل بشرف

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:35 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
أمنية فوزي
علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، على الأزمة الليبية، قائلًا إن مصر تعيش وحولها حمم بركانية متفجرة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية استعادت قوتها، وعادت إلى ما كانت عليه في أفضل فتراتها.

ووجه "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة الثانية، التحية للإدارة المصرية على تعاملاتها الخارجية، متابعًا: "يجري استدراجنا في عدة جهات مثل إثيوبيا، ولكن مصر تتعامل بهدوء وبشرف في زمن عز فيه الشرف، ولكن مع المحافظة على مقدراتها".

وأضاف أن الملف الليبي به عبث كبير في الأمن القومي المصري، والأوروبي أيضًا، حيث أن تركيا تعبث في ليبيا، كي تكون تركيا عبارة عن شوكة في الظهر للضغط على مصر وأوروبا.

وكان قد أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.

وأضاف "حفتر"، خلال كلمته، الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.

وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.


وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.

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