بعد أسبوع من المطاردة.. تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوجته في أوسيم

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:32 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الزوج المتهم بقتل زوجته بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، ألقى القبض عليه بعد أسبوع مطاردات مع قوات الشرطة، موضحا أنه لدي وصول القوات إلى مكان إختبائه، وإستشعاره بالقوات يفر هاربا، حتي تمكنت القوات من القبض عليه، بمكان إختبائه بعد أسبوع مطاردات.

وواصل المصدر ذاته، أن المتهم طعن زوجته أربعة طعنات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما.. "مصروف البيت"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل مرحش، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، ومعاينة مسرح الجريمة.

التحريات الأولية للرائد وليد كمال، والنقيب أحمد عادل والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث المركز، توصلت إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وفر هاربا وراء ارتكاب الجريمة.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة القبض على المتهم، ونشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وفحص خط سير هروبه لضبطه والسلاح المستخدم، وتمكنت القوات من تحديد مكان إختبائه والقبض عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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