رسميًا.. أتليتكو مينيرو يُعلن تعاقده مع البرازيلي "كينو" حتي 2023

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي تعاقده رسميًا مع اللاعب ماركوس كينو نجم فريق بيراميدز السابق، وذلك بعد انتهاء إعارته لنادي الجزيرة الإماراتي.





وأكد نادي أتليتكو مينيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن البرازيلي "كينو" وقع رسميًا عقود انتقاله لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم قادمة وتحديدًا حتي ديسمبر لعام 2023، ليعود اللاعب لبلاده مجددًا بعد تجربتين عربيتين مع بيراميدز والجزيرة الإماراتي.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي أتليتكو مينيرو حصل على خدمات "كينو" مقابل 2.5 مليون دولار.





ولعب "كينو" ضمن صفوف العديد من الاندية البرازيلية خلال مشواره الكروية أبرزها، بالميراس، وساو جوزيه، وبونتي بريتا، ومارابا، وبوتافاجو، وسانتا كروز، كما لعب ايضًا ضمن صفوف فريق أطلس المكسيكي.





أرقام كينو مع بيراميدز والجزيرة الإماراتي





كينو انضم لصفوف نادي بيراميدز عام 2018 قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي مقابل 10 مليون دولار، ونجح في المشاركة بشكل أساسي في مباريات الفريق السماوي.





لعب صاحب الـ30 عامًا مع بيراميدز، 33 مباراة في مختلف البطولات، سجل 10 أهداف، وصنع 11 هدفًا، وحصل على انذارين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 2838 دقيقة.





انتقل "كينو" لنادي الجزيرة الإماراتي في صيف 2019 على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك بشكل منتظم مع الفريق بسبب الإصابة، وخاض 12 مباراة مع الفريق سجل هدفين وصنع 5 أهداف أخري، وبلغ دقائق المشاركة الفعلية له 960 دقيقة.



