حي المعصرة يزين جدرانه بصور الشهيد "منسي"

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:16 م
صور الشهيد
صور الشهيد
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، عن استكمال خطة تنفيذ تطوير وتجميل الحي، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأوضح "جبريل" أنه تم تكليف الجهات المعنية لتنفيذ الخطة، حيث بدأت من شارع سيجوارت حتى شارع توتنجي، وشملت وضع أحواض للزهور واستكمال الأرصفة وطلاء البلدوزات وصيانة ودهان كشافات الإنارة ورفع كفاءة الشارع.

وقامت الإدارة المعنية برسم صورة للشهيد أحمد منسي على الجدران، وصورة أخرى للحضارة الفرعونية، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي للحي، طبقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020.

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وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحى شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.

وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1،5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار. 
حي المعصرة يزين جدرانه بصور الشهيد "منسي"
حي المعصرة يزين جدرانه بصور الشهيد "منسي"
حي المعصرة يزين جدرانه بصور الشهيد "منسي"
حي المعصرة يزين جدرانه بصور الشهيد "منسي"

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