"أوبك" تدعو الدول المنتجة والمستهلكة للنفط التعاون من أجل الاستقرار

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ أهمية تعاون جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل استعادة استقرار السوق في ضوء أزمة جائحة كورونا الراهنة، مشيرا إلى أنه لولا التعاون السابق لكان السوق سيواجه وضعا خطيرا للغاية.

وقال باركيندو - في تصريحات اليوم الخميس ضمن ورشة عمل فنية عبر الفيديو بمشاركة خبراء الصناعة - إن جودة البيانات هي أمر بالغ الأهمية لتحقيق مساعينا النبيلة، وللوصول الى دقة عالية في تقاريرنا مما يساهم في فهم أفضل لأساسيات السوق.

وأضاف باركيندو أن دقة البيانات والتقييمات المحايدة للسوق لاتدعم أهداف أوبك فحسب ولكن أهداف صناعتنا بأكملها والتي بدورها ضرورية للغاية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار باركيندو إلى أن ورشة العمل التي حضرها مندوبون من 23 دولة من دول إعلان التعاون بين أوبك وخارجها ناقشت بالتفصيل التطورات الحالية في سوق النفط وجرى تبادل الأفكار والآراء القيمة بين أصحاب المصلحة فى صناعة النفط.

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