إزالة ٢٩ حالة تعد على أملاك الدولة بمدينة الغردقة (صور)



حيث تم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات بحي جنوب بمساحة ٧٨٠٠م تعدي على أملاك الدولة بمنطقة مجاويش بحي جنوب الغردقة، وهي عبارة عن مباني خرسانيه واسوار وحمامات سباحة ومبانى بدون ترخيص ومخالفةً وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من قسم شرطة المرافق وقسم شرطة أول والحماية المدنية والإسعاف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وتمت ازاله جميع التعديات بمنطقه مجاويش بإجمالي مساحة ٧٨٠٠م بإجمالي ٢٩ قرار وجاري استكمال لحملات الازاله بنطاق مدينة الغردقة.



وأكد محافظ الإقليم تعليماته للسادة رؤساء المدن والأحياء بأن نعمل كفريق عمل واحدكلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة مباني مخالفة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان،، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

نفذت مدينة الغردقة اليوم، عدد من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراضى وأملاك الدولة، وأكد المحافظ على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.ووجه المحافظ رؤساء المدن بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.وترأس اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ نشأت جوده سكرتير المدينه ونائبآ عن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة وسكرتير حي جنوب ومهندسين وفنين حي جنوب بحملة لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة.