البحث عن جثتي طفلين غرقا بنهر النيل في المعادي

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:55 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثتين لطفلين غرقا منذ يومين في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط طفلين في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادى، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المكان وتم الدفع بغواصين للبحث عن الطفلين.

وتبين أنه أثناء استقلال 3 أطفال المعدية القادمة من جزيرة الدهب بالبر الثاني، بصحبة والدتهم، انزلقت أقدام الأطفال الثلاثة لحظة دخول المعدية إلى المرسى، وسقطوا في النهر، نتج عنه غرق طفلين وإنقاذ طفلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا...

أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس طالب جامعي وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمان لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.

فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهر النيل طفلين بوابة الفجر المعادي الإنقاذ النهري الأمن

أخبار تهمك

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ يوم

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

حبس سائق لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بالجيزة

"16 ساعة لشفط المياه الجوفية".. كواليس إحباط التنقيب عن الآثار بقرية بالبدرشين (صور)

أملاً في الثروة.. حجز عاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالبدرشين

حبس ديلر العجوزة المتهم بحيازة 6 كيلو من مخدر الآيس

تفاصيل سقوط عاطل وطالب جامعي لاتجارهما في مخدر الموت بالعجوزة

حبس عاطل وطالب جامعي لاتجارهما في مخدر الفودو بالعجوزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

07:31 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

06:43 م

الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى