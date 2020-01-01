البحث عن جثتي طفلين غرقا بنهر النيل في المعادي
الخميس 09/يوليه/2020 - 07:55 م
داليا عادل
تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثتين لطفلين غرقا منذ يومين في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط طفلين في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادى، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المكان وتم الدفع بغواصين للبحث عن الطفلين.
وتبين أنه أثناء استقلال 3 أطفال المعدية القادمة من جزيرة الدهب بالبر الثاني، بصحبة والدتهم، انزلقت أقدام الأطفال الثلاثة لحظة دخول المعدية إلى المرسى، وسقطوا في النهر، نتج عنه غرق طفلين وإنقاذ طفلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضا...
أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.
ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.
ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.
كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.
بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس طالب جامعي وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.
وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمان لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.
فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.
وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا