أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

صعدت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد أن سبق وسجل أدني مستوي فى شهر ، جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس العالمي وتسجيلها مستويات قياسية جديدة والتي دفعت الأسهم الأمريكية للهبوط خلال الجلسة.





وكان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من عودة إجراءات الطوارئ والإغلاق الوطني مجدداً حتى وسط عودة الارتفاعات القياسية للفيروس الذي أصاب أكثر من 3 ملايين مواطن أمريكي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





ومن ناحية أخرى، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن المدعي العام في نيويورك يمكنه الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب لكنه منع - على الأقل في الوقت الحالي - مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين من الحصول على وثائق مماثلة.





وبحلول الساعة 5:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1294 دولار، بينما استقر أمام العملة اليابانية عند 107.23 ين.





وهبطت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.2617 دولار، في حين ارتفعت أمام العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 0.9402 فرنك.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 96.793، بعد أن سجل مستوى 96.235 في وقت سابق من التعاملات وهو ادنى مستوى منذ 10 يونيو الماضي.