التحالف العربي يطالب بتحميل إيران المسؤولية لما يحدث باليمن

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:54 م
المتحدث باسم التحالف العربي - تركي المالكي
المتحدث باسم التحالف العربي - تركي المالكي
وكالات

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بوضع المسؤولية القانونية على النظام الإيراني لما يحدث في اليمن. 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة؛ حيث يتم التحكم بها عن بعد"، حسبما ذكرت "العربية.نت".

واتهم "المالكي" مليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية باستخدام ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكداً على سعيها لاستهداف المدنيين.

وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق، تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي الإرهابية شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن التحالف إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ بالستي من الداخل اليمني قبل سقوطه في منطقة مدنية في مدينة مأرب.

وفي 12 ديسمبر 2018، رعت منظمة الأمم المتحدة مشاورات سلام بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، أثمرت توقيع ما عُرف بـ"اتفاق ستوكهولم" في السويد.

ونص الاتفاق على عدة تفاهمات؛ أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وفك الحصار الحوثي على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وطيلة هذه المدة، لم يحقق اتفاق ستوكهولم سوى اختراقات طفيفة في جانب تخفيف التصعيد العسكري بالحديدة.

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