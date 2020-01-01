أول تعليق من وزير التربية والتعليم على وقائع "الغش الأونلاين"

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر اجتماع "WBG" الذي يعقد بتقنية الفديو كونفرانس، اعتقد إن الأمر الذي جعل الطلاب يتوجهون للغش هو حرصهم و تعودهم علي تحصيل درجات فقط لا التعلم و أيضا ما علمهم أولياء الأمور عليه.

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية أخذت المخاطرة بتغير التفكير وأرسلنا الامتحانات الالكترونية للطلاب وكنا سعداء بتحقيق ذلك ،ولكن هناك بعض الطلاب ليس كلهم اتفقوا مع معلمين لإرسال الإجابات لهم مع أننا جعلنا الامتحانات في المنازل والكتاب يكون مع الطالب لذا لماذا تحتاج لمساعدة أخري.

وتابع "شوقي": القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أمرنا بالتقدم في خطة التعلم الجديد في ظل وجود كورونا أو بدون الجائجة.

وأضاف : "قدرنا نوصل الامتحان لـ 1.2مليون طالب لكن واجهنا بعض المشاكل، مثل الغش والغش الجماعي أونلاين".

وفي سياق آخر، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير لمادة الفيزياء على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفيزياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.

وقد أعرب موجهى العموم ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية على أن الامتحان يقيس المفاهيم والمبادئ والقواعد الفيزيائية الضرورية اللازمة لمواصلة التعلم فى هذا المجال.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع السادة موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة، وقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وخلص الاجتماع إلى إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعى في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الفيزياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020، التى في ضوئها تحدد درجة صعوبة الأسئلة، وعلي ذلك يتم إقرار نموذج الإجابة أو تعديله في ضوء نتائج العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ يسرى ساويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهى عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزياء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي الغش الأونلاين الثانوية العامة التربية والتعليم

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ ساعة

خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار جديد من الصحة بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

منذ ساعة و 10 دقيقة

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ أقل من ساعتين

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

منذ ساعتين

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ أقل من نصف ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعليم تناقش إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية

التعليم تنفي تسريب الفيزياء والتاريخ.. ورسالة مهمة لأولياء الأمور

التعليم تكشف هوية مسربي اجابات الفيزياء والتاريخ للشهادة الثانوية

طلاب ثانوية عامة: إمتحان الفيزياء صعب والإجراءات الإحترازية صفر (فيديو)

بكاء طلاب الثانوية العامة: امتحان الفيزياء فوق الطالب المتوسط (فيديو)

طلاب ثانوية عامة: إمتحان الفيزياء مش من ملازم الدروس الخصوصية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

06:43 م

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

06:33 م

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى