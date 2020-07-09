إيهاب فهمي برفقة زوجته في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان إيهاب فهمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة زوجته من داخل سياراته، وعلق علي الصورة قائلاً: "كلاكيت تاني مرة ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات أبرزها "ربنا يسعدكم".

يذكر أن آخر إعمال فهمي "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز، ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


 
View this post on Instagram

كلاكيت تانى مره❤🤣

A post shared by Ehab Fahmy (@ehab.fahmy.792) on

أخبار تهمك

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من الصحة بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

منذ ساعة و 11 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

منذ ساعتين

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ أقل من نصف ساعة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ ساعة

مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

06:43 م

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

06:33 م

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى