حبس عامل وابنه في واقعة توثيق طفلين بـ "الحبال" في الشرقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
سمر السيد
قررت نيابة أبو كبير حبس عامل وابنه في واقعة توثيق طفلين بـ "الحبال" في مركز أبو كبير. كما أمرت بضبط وإحضار متهم ثالث " ابن عم الأول".

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلين موثقين بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجها لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله. فيما قام ابن عم صاحب المنزل " " ص ه ه ع " بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وضبطت " ص م ه " 45 عامًا صاحب المنزل وابنه "محمد" والطفلين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقتا سابق، أصدرت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية قرار بضبط وإحضار ابن عم المتهم بتوثيق طفلين بالحبال والذي قام بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو كما قام فريق من النيابة بمعاينة مكان الواقعة ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم المضبوط.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير يفيد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلين موثقين بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجها لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله. فيما قام ابن عم صاحب المنزل " " ص ه ه ع " بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وضبطت " ص م ه " 45 عاما صاحب المنزل والطفلين، وجرى اصحابهم إلى مركز الشرطة وجار عرضهم على النيابة.



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حبس عامل توثيق طفلين الشرقية

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