المغرب.. "الملك محمد السادس" يصادق على مشروع جديد يخص السلاح

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:26 م
ملك المعرب - الملك محمد السادس
ملك المعرب - الملك محمد السادس
وكالات

وافق الملك المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، على مشروع قانون يخص تجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير العسكري.

ويرى مراقبون، أن "توجه الدولة الحالي أملته مجموعة من الظروف الخارجية، ما يحتم عليها تحقيق حاجياتها من السلاح".

وقال الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدولية هشام معتضد: إن "المشروع يهدف بالأساس إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات".

وأضضاف معتضد: أن "القرار سيمكن المغرب من دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية ومختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص في المملكة".

ولفت إلى أن "التطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة، الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة عوامل كلها، دفعت المغرب إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع والدفع بالمؤسسات المعنية بالاستثمار في هذا الاتجاه من أجل تعزيز قدرات المغرب".

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الملك محمد السادس المغرب السلاح

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