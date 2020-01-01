ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر (صور)

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منذ عدة سنوات، اتجهت جمهورية مصر العربية، إلى استخدام السيارات الكهربائية لدى المواطنين، حيث إنها تعمل بالطاقة النظيفة، وذلك من خلال عدد من القرارات الرئاسية والوزارية دخل بعضها حيز النفاذ من خلال إحلال أسطول سيارات النقل العام الكهربائية.

وتعتبر السيارات الكهربائية، مهمة للغاية في سوق السيارات المستعملة في مصر، لأنها تتميز بتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بمواصفاتها المميزة لمدة أطول من سيارات البنزين.

وقد قرر مجلس الوزراء العام الماضي بإعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.

كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، كذلك تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.

ودخل في الشارع المصري  منذ الربع الأول من 2018 وحتى الآن نحو 564 سيارة كهربائية تقريبًا، وفقًا لإحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وفميا يلي مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في السوق المصري.

مواصفات وأسعار سيارة زوتي E200
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

تتميز سيارة زوتي E200 الهاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم بحصولها على بطارية عالية الطاقة سعة 24.5 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 82 حصان وعزم 165 نيوتن.متر من محرك كهربائي.

وتحتاج بطاريتها إلى حوالي 12 ساعة للشحن البطيء وحوالي 45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 220 كم.

وعن سعر سيارة زوتي E200 فى سوق المستعمل، فيبلغ نحو 350 ألف جنيه كمتوسط.

مواصفات وأسعار سيارة نيسان Leaf
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

محرك سيارة نيسان Leaf الكهربائية،  بقوة 147 حصان، وتعمل السياراة ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.

وعن سعر سيارة نيسان Leaf الكهربائية بالسوق المصري، فيبلغ 340 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار سيارة فيات 500E
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

تتواجد السيارة 500E الكهربائية بسوق السيارات المستعملة في مصر المصري بمحرك بنطاق سير 87 ميلا، ويبلغ نحو 285 ألف جنيه كمتوسط.

مواصفات وأسعار سيارة بي إم دبليو i3

ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

تتميز بي أم دبليو i3 الهاتشباك ذات 5 أبواب مدمجة الحجم، ببطارية عالية الطاقة سعة 42 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 170 حصان وعزم 250 نيوتن.متر من محرك كهربائي.

وتحتاج البطارية عالية الطاقة إلى حوالي 8 ساعات للشحن البطيء وحوالي 40 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 335 كم.

وعن سعر بي أم دبليو i3 الكهربائية في سوق السيارات المستعملة في مصر، فيبلغ حوالي 450 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار سيارة كيا سول 2017
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

تتميز سيارة كيا SOUL الكهربائية في النسخة المستعملة، بمحرك ذي نطاق سير 90 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات، وعن سعر كيا SOUL 2017، فيبلغ نحو 440 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار سيارة هيونداي أيونيك
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

السيارة هيونداي أيونيك صاحبة محرك كهرباء يولد قوة 120 حصان و 295 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتمكن من الوصول إلى 100 كم في 9.9 ثواني، وتتوفر هيونداي أيونيك بشاحن سريع يستطيع أن يقوم بإعادة شحن السيارة خلال 30 دقيقة.

وعن سعر سيارة هيونداي أيونيك في سوق السيارات المستعملة في مصر، فيبلغ نحو 365 ألف جنيه كمتوسط.

مواصفات وأسعار سيارة فولكس فاجن e Golf
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

تحصل نسخة فولكس فاجن e Golf، على محرك كهربائي قادر على السير لمسافة تصل لـ 125 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.5 ثانية.

وعن سعر سيارة فولكس فاجن e Golf الكهربائية، فيبدأ من 320 ألف جنيه.

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