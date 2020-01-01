صلاح يشعل المنافسة على لقب هدافي الدوري الإنجليزي

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
سجل محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول هدفين في لقاء فريقه أمام برايتون في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت ثنائية الفرعون المصري لتشعل المنافسة على لقب الهداف، حيث أصبح صلاح في المركز الثالث خلف كل من جيمي فاردي وبيير إيميريك أوباميانج.

وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:

1- جيمي فرادي (ليستر سيتي) برصيد 22 هدفا.

2- بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) برصيد 20 هدفا.

3- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 19 هدفا.

4- داني إنغز (ساوثهابتون) برصيد 18 هدفا.

5- سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) برصيد 16 هدفا.

6- ساديو ماني (ليفربول) برصيد 16 هدفا.

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محمد صلاح رياضة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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